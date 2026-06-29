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Заместник-министър на МВР: Нашата идея е дори при ПТП, възможността от тежки последствия да намалее

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Действията трябва да се обединят и да се координират от всички институции, заяви и.д. главен секретар на МВР

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Нашата идея е дори при ПТП, възможността от тежки последствия да намалее, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Калоян Калоянов, заместник-министър на вътрешните работи: "МВР влияе върху контрола, има превантивна функция. Нашата идея е да осигурим възможност дори при ПТП възможността от тежки последствия да намалее. Пътната безопасност е проблем, ангажимент и задължение на много институции – граждани, общество, образование. Затова ние подхождаме към този проблем комплексно. От практиката, която сме проучили от други страни, които са постигнали успех в пътната безопасност, делът на МВР е около 20/30%. Останалата част е ангажимент на множество институции и организации."

За мерките, които ще предприеме МВР по тоншение пътната безопасност Калоянов коментира:

Калоян Калоянов, заместник-министър на вътрешните работи: "Направили сме анализ на основните причини за ПТП, независимо от техния вид и резултат – по време, място и по причини. Направили сме два анализа. По първата част сме предвидили административно-наказателната дейност и на база тези два анализа сме предприели конкретни действия. По втората част - обследването няма да включва само моторното превозно средство, водача, мантинелите, наличието на билбордове и крайпътната растителност – тези неща ще залягат вече в общия протокол на досъдебното производство."

Относно информацията, че мантинели се поставят от две фирми, близки до бивш премиер заместник-министърът заяви:

Калоян Калоянов, заместник-министър на вътрешните работи: "От това до съдебното производство са назначени множество експертизи. Ние извършваме проверка – кой ги е планирал, кой ги е поставил, отговарят ли на техническите изисквания."

И. д. главен секретар на МВР Любомир Николов обяви акция на Столичната полиция вчера.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Около 16 ч. служители на „Пътна полиция“ към Столичното управление са забелязали тежкотоварно превозно средство, което е с две спукани въздушни възглавници и почти разкачен заден мост. Водачът не е преустановил движението на тежкотоварното средство и е продължил да се движи със скорост 80/90 км/ч. След спирането му установяваме, че водачът се е опитал да поправи автомобила с тежкотоварни колани, с които е завързал задния си мост. След извършената проверка се установява, че превозва над 20 тона леснозапалим товар без да му е издадено ADR разрешение. С този товар той е преминал почти през цяла Европа. Документите му показват, че е тръгнал от Белгия. В същото време, установихме, че тахошайбата на този камион е разменена с друг камион, който се намира в Пловдив. Действията трябва да се обединят и да се координират от всички институции."

#Столична полиция #Калоян Калоянов #Любомир Николов #тир #пътна безопасност

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