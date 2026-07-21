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Пожар избухна в Пирин, над Разлог

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Пожар избухна в Пирин, над Разлог
Снимка: Снимката е илюстративна
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Пожар избухна в Пирин планина над Разлог. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е обхванал горска територия, част от Национален парк „Пирин“.

Мястото е труднодостъпно и отдалечено, като до него не може да достигне специализирана техника. Над 20 души – огнеборци от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разлог и служители на Национален парк „Пирин“, се придвижват пеша към района.

Пожарът е низов, което ще улесни действията по локализирането му.

По първоначална информация причината за възникването му е мълния след силната буря, преминала снощи над Югозападна България. Към момента няма опасност за населени места или туристически обекти в близост.

При необходимост ще бъде включена и летателна техника, но на този етап това не се налага.

#Пирин Разлог #Пирин #пожар

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