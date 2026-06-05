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Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова откри новата спортна зала в Троян

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Спорт
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Новата зала разполага с 618 седящи места и възможност за допълнителен капацитет от още около 200 души.

заместник министърът младежта спорта юлия тодорова откри новата спортна зала троян
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Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова участва в официалното откриване на новата спортна зала „Троян“ – един от най-значимите инфраструктурни проекти за общината през последните години.

Съоръжението е реализирано по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта, насочена към изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Общата стойност на проекта е 2 972 065 евро с ДДС, като той се осъществява при споделено финансиране между държавата и Община Троян. От страна на Министерството на младежта и спорта е осигурено финансиране в размер на 996 660 евро с ДДС, 1 009 515 евро от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а останалите около 1 000 000 евро са бюджетни средства от Община Троян.

„Радвам се, че Министерството на младежта и спорта има своя принос за реализирането на този важен обект, защото това е инвестиция не просто в модерна спортна база, а в развитието на спорта в региона и в здравето и активния начин на живот на младите хора“, заяви заместник-министърът.

Новата зала разполага с 618 седящи места и възможност за допълнителен капацитет от още около 200 души. Тя ще осигури условия за провеждане на състезания от регионален и национален характер, както и за тренировки на местните спортни клубове. Съоръжението позволява практикуване на различни видове спорт и ще бъде използвано и за културни събития. Изграден е и паркинг с капацитет за 77 автомобила и автобуси. Залата отговаря на всички европейски стандарти, включително достъпна среда за хора с увреждания.

„Троян е община със силни спортни традиции и доказани успехи. Имената на Лора Христова, Владимир Илиев, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Станимир Беломъжев са повод за заслужена гордост не само за местната общност, но и за цяла България“, посочи Юлия Тодорова. Заместник-министърът изрази увереност, че новата спортна база ще допринесе за още по-активно участие на децата и младите хора в спорта и ще подпомогне развитието на бъдещите шампиони на България.

„Именно от младите започва пътят към големите шампиони, а инвестициите в тяхното развитие са инвестиции в бъдещето на България“, подчерта тя.

#зам.-министър на спорта Юлия Тодорова

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