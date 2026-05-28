Запали се локомотивът на влака от Сливен за Бургас (СНИМКИ)

Авариралата композиция предизвика закъснение на няколко влака в участъка между гарите Стралджа и Зимница

Запали се локомотивът на влака от Сливен за Бургас (СНИМКИ)
Тази сутрин при преминаване на пътнически влак №80141 по направлението Сливен – Бургас, в участъка между гарите Зимница и Стралджа е възникнал инцидент с локомотива. Около 5.15 ч. локомотивният персонал е забелязал гъст дим, излизащ от подкошовия вентилатор на машината.

Веднага са предприети действия за спиране на композицията в гара Стралджа и използване на наличните пожарогасителни средства във влака. На място е подаден сигнал до ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", чиито екипи са реагирали своевременно и са извършили необходимите действия по обезопасяване на локомотива.

От съображения за сигурност всички пътници са били изведени навреме от вагоните и отдалечени на безопасно разстояние.

Заради действията на противопожарните екипи е било изключено напрежението в контактната мрежа в гара Стралджа, което е довело до сериозни нарушения в графика на движение на няколко влака.

От БДЖ уточняват, че:

Бързият влак №3620 от Бургас за София се движи със закъснение от 113 минути поради допълнителен престой в гара Карнобат.

Бързият влак №8610 от Бургас за София закъснява с 32 минути, също заради принудителен престой в Карнобат.

Пътническият влак №80121 от Ямбол за Бургас се движи със закъснение от 190 минути поради престой в гара Зимница.

Пътническият влак №80140 от Бургас за София, който по разписание трябва да отпътува в 9.02 ч., е отменен. За пътниците е осигурен превоз с друга композиция.

Пътниците от авариралия влак са били превозени до Бургас с пътническия влак №80121 от Ямбол за Бургас веднага след възстановяване на електрозахранването в контактната мрежа и нормализиране на движението в участъка.

Снимки: БТА

#запалил се локомотив #инцидент с БДЖ #разписание на влаковете #закъснение на влаковете #БДЖ

