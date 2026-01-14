Запали се склад за текстилни материали в Троян

Гори пожар в склад за текстилни материали на ул. "Академик Ангел Балевски" в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч. Сигналът е подаден в 9.14 часа. На място има пет екипа на пожарната - три от Троян и две от Ловеч, както и два екипа с полицейски служители.

Няма данни за пострадали, посочиха от полицията.

На място пристигна и технически автомобил на пожарната за замерване качеството на въздуха по няколко основни показателя. Към настоящия момент няма опасения за здравето на хората от общината.

Няма опасност от разрастване на пожара, казаха от полицията.

По информация на кмета на община Троян Донка Михайлова пожарът гори в складове на "Калинел", в района на бившия завод "Машстрой". Огънят е обхванал материали, необходими за производството.