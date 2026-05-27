Започна изграждането на ново трасе от магистралата "Русе – Велико Търново" (СНИМКИ)

Направиха първа копка за изграждането на лот 1 от магистралата между Русе и Велико Търново. Трасето обхваща 40 км от крайдунавския град до Бяла, като стойността на строителните дейности е над 448 милиона евро без ДДС.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че работата започва веднага, като участъкът трябва да бъде завършен до края на 2029 г. Пътят Русе – Бяла е един от най-натоварените в България и с висока концентрация на тежки пътни инциденти.

"Ние в момента даваме началото на строителство на един участък, в който много хора загубиха живота си, така че нека това да тежи на съвестта на тези, които не искаха да си помислят за важността на този път", заяви министър Шишков.

Автомагистралата ще започва от Русе при планирания трети мост над река Дунав. За момента обаче не се знае кога ще стартира неговото строителство, като тепърва започват разговори за реализирането на мащабния проект.

Вторият лот от бъдещия скоростен път обхваща обхода на Бяла, като по него вече се работи, а за участъка до Велико Търново към момента са обявени обществени поръчки за изпълнители.