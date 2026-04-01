Започна обратното броене за мисия до Луната след повече от половин век

В Космическия център „Кенеди“ официално започна обратното броене за мисията „Артемис II“, която ще изпрати хора около Луната за първи път от повече от половин век.

Ракетата SLS с четирима астронавти трябва да излети на 1 април вечерта местно време, което за България означава ранните часове на 2 април.

Екипът ще обиколи Луната и ще тества системите на кораба „Орион“, като мисията е важна стъпка към бъдещи кацания на лунната повърхност.

В момента се правят финални проверки и подготовка на ракетата, като се следят внимателно всички системи.

Въпреки че условията са добри, има риск стартът да бъде отложен заради слънчева активност.

Ако всичко мине по план, това ще бъде исторически полет и нова стъпка към завръщането на хората на Луната.



