Започна принудително изземване на язовир "Ахелой"

По разпореждане на областния управител на Бургас днес започна процедура по принудително изземване на язовир Ахелой, който е публична държавна собственост. На място са изпратени полицейски екипи, Областната администрация, Басейнова дирекция, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Гражданска защита. Те участват в изпълнението на заповедта за принудително изземване на язовир „Ахелой“ и въвеждането на държавата във владение на имота, който по данни на Областната администрация е бил ползван без правно основание от юридическо лице.

На място работи междуведомствена комисия, която изпълнява разпоредените със заповедта действия съобразно своите законови правомощия. Очаква се след приключване на процедурата от областната администрация да предоставят подробна информация за резултатите от извършените действия.