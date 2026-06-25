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Мазутните топчета по плажовете не са от пресен нефтен разлив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 03:27 мин.
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Забелязаните през последните дни мазутни отлагания по плажове на Северното и особено на Южното Черноморие не са следи от пресен нефтен разлив. Това съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

По информация на институциите става дума за т.нар. tar balls – катранени или смолисти топчета, образувани от старо нефтено замърсяване, престояло дълго време в морската среда. Те са били изхвърлени на брега от вълните заедно с морски отпадъци след бурното море в периода 15 - 20 юни.

„Тези отлагания не са следи от пресен нефтен разлив“, уточняват от Министерството на транспорта. Оттам посочват, че веществото представлява остатъчни тежки фракции от нефт или нефтопродукт, които с времето са преминали през естествени процеси като изпарение на леките компоненти, дисперсия, окисляване и биодеградация.

При по-студена вода тези частици се втвърдяват и потъват, а при затопляне се размекват и изплуват към повърхността. Често те полепват по водорасли или други плаващи отпадъци, след което могат да бъдат изхвърлени на брега от вълните.

От Министерството обясняват още, че заради силната промяна в химичния състав и физичните характеристики на веществото не може да бъде определена нито неговата възраст, нито конкретният източник на замърсяването. Това прави установяването на евентуален плавателен съд, отговорен за него, практически невъзможно.

„Подобни катранени топчета могат да се придвижват на големи разстояния, включително трансгранично, преди да бъдат изхвърлени на брега“, допълват от ведомството.

Случаят не е прецедент. Аналогични отлагания са наблюдавани и през предходни години. Според институциите става дума за стари замърсявания извън териториалното море на България, чийто точен произход не може да бъде установен еднозначно.

От Министерството отбелязват още, че замърсявания от мазутни продукти са регистрирани и по южните брегове на Румъния в същия период.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ осъществява непрекъснат контрол върху корабите в българските пристанища, както и сателитно наблюдение на морските пространства за възможни разливи. Към момента няма данни за текущ или скорошен нефтен разлив в териториалните води на България. Няма информация и за скорошен морски инцидент в региона, който да е причинил замърсяването по българското крайбрежие.

Министерството на транспорта и съобщенията заявява, че ще продължи да работи съвместно с Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и местните власти. Целта е изхвърленият на брега отпадък да бъде своевременно почистен, така че да не се затруднява туристическият сезон.

#мазут по морето #замърсяване с мазут

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