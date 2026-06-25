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Въздушна линейка е в готовност да транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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Въздушна линейка е в готовност да транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия"
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Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за 49-годишната жена, пострадала тежко при катастрофата на автомагистрала "Тракия" вчера.

След поредица от операции, извършени в МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол, към момента състоянието ѝ е стабилизирано, като лекарите продължават да следят жизненоважните ѝ показатели.

В болницата е пристигнал екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка, които преценяват дали пациентката може да бъде транспортирана до УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Това ще стане, само ако състоянието ѝ позволява, съобщи директорът на Ямболската болница д-р Панайот Диманов.

#въздушна линейка #пострадала #АМ "Тракия" #катастрофа

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