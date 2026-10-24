Започна раздаването на изборните книжа в община Белица

Започна предаването на изборните книжа на секционните избирателни комисии в община Белица под засилено полицейско присъствие.

Въпреки заявеното по-рано днес намерение на част от членовете на секционните избирателни комисии от квотата на ДПС да откажат получаването им в знак на протест срещу задържането на кмета Радослав Ревански, към момента процесът протича нормално.

Общо 17 са разкритите избирателни секции на територията на общината. В 7 от тях, разположени в по-отдалечените населени места, ще се гласува с хартиена бюлетина.

Както и на последните парламентарни избори, значителна част от председателите и членовете на секционните избирателни комисии и този път са от други общини.