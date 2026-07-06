Започнаха археологическите разкопки на средновековния град Русокастро

Започва археологическото проучване на средновековния град Русокастро. Тази година средства за разкопките са осигурени от държавния бюджет и от Община Камено.

Припомняме, че Русокастро от миналата година е сред приоритетните за държавата обекти, за които се отпуска целево финансиране, заедно с Перперикон, Хераклея Синтика, Провадия-Солницата, Рациария и един от средновековните манастири край Велико Търново.

През настоящия сезон археолозите от Бургаския музей имат за задача да допроучат западната крепостна стена на града, в нейния югозападен сектор. Така ще се отвори цялата линейна дължина от 300 м. на това монументално фортификационно съоръжение, построено през първата половина на 13 в. от българските царе.

Друга задача ще е разкриването на жилищната архитектура в самото ядро на града. В момента на Русокастро текат мащабни консервационно-реставрационни работи, а проектът за цялата цитадела на града вече е съгласуван от Министерството на културата.