Започва кампания за превенция и рисковете, свързани с нелегалната миграция

В София откриха информационната кампания „Направи промяната“, насочена към превенция и разпознаване на рисковете, свързани с нелегалната миграция. Тя е организирана от Главна дирекция „Гранична полиция“, Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Британското посолство в София.

В рамките на кампанията ще бъдат поставени 258 билбордове.

Н.Пр. Натаниел Копси посланик на Обединеното кралство в България: "Вече доказахме колко силни можем да бъдем, когато работим заедно. Правителство, правоохранителни органи, бизнес и граждани имат обща отговорност. Заедно можем да предотвратим експлоатацията и да спасим човешки животи."