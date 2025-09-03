БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Започва новият новия политически сезон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Какво предстои в Народното събрание?

живо заседание народното събрание
Слушай новината

Започва новият политически сезон. В първия работен ден на депутатите след лятната ваканция по традиция всяка парламентарна група представя приоритетите си за следващите месеци.

Сред основните задачи на народните представители е изборът на ръководство на антикорупционната комисия и на заместник-омбудсман, както и изготвяне на законодателство за регулацията на атракционите. Предстои през септември да започне и процедурата по изготвяне на бюджета за догодина.

Новият сезон стартира в напрегната политическа обстановка. На дневен ред е петият вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков този път на тема "завладяната държава", който ще иницииран от ПП-ДБ.

БНТ ще предаде на живо старта на новата пленарна сесия на парламента - от 9:00 ч. по БНТ 1, на сайта ни bntnews.bg и във Фейсбук страницата на "По света и у нас".

# Народно събрание #сесия

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
4
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
5
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
6
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Политика

Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Изнесени приемни за гражданите - приоритет на кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова Изнесени приемни за гражданите - приоритет на кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът: Ядрената енергетика трябва да се развива с ясни цели, разчети и гаранции за безопасност Президентът: Ядрената енергетика трябва да се развива с ясни цели, разчети и гаранции за безопасност
Чете се за: 03:17 мин.
Георг Георгиев до външните министри на ЕС: Очакваме РСМ да изпълнява ангажиментите си Георг Георгиев до външните министри на ЕС: Очакваме РСМ да изпълнява ангажиментите си
Чете се за: 01:45 мин.
Заседание на тристранния съвет: Социалните партньори обсъждат линията на бедност Заседание на тристранния съвет: Социалните партньори обсъждат линията на бедност
Чете се за: 00:42 мин.
Божидар Божанов: Не се притесняваме от показанията на Паскал Божидар Божанов: Не се притесняваме от показанията на Паскал
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Слънчево време на изток, с валежи на запад в сряда
Слънчево време на изток, с валежи на запад в сряда
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Започва новият новия политически сезон Започва новият новия политически сезон
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе" Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ