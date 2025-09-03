БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марио Рангелов е дал съгласие за сваляне на имунитета си

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Запази

Той беше поискан от прокуратурата във връзка с разследване

Марио Рангелов
Снимка: БТА
Слушай новината

Депутатът Марио Рангелов е уведомил председателя на Народното събрание Наталия Киселова, че е дал съгласие да му бъде свален имунитетът по искане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Имунитетът му беше поискан във връзка с досъдебно производство, образувано на 4 април 2025 г. - подозренията са за търговия за влияние.

Рангелов беше част от парламентарната група на АПС, но я напусна през юли и в момента е независим народен представител.

#Марио Рангелов #депутат #имунитет

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
4
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
5
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
6
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Политика

Делян Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната
Делян Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
Станислав Балабанов: Предишните вотове на недоверие показаха колко некомпетентна е опозицията Станислав Балабанов: Предишните вотове на недоверие показаха колко некомпетентна е опозицията
Чете се за: 00:47 мин.
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.
Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това
Чете се за: 02:22 мин.
Йорданка Фандъкова: Трябва да ускорим модернизацията на образованието Йорданка Фандъкова: Трябва да ускорим модернизацията на образованието
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Цончо Ганев, "Възраждане": Ще се борим това пагубно...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пожар горя в склад за фолио в София
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Ватманът на злополучния трамвай 22 ще бъде наказан за инцидента
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп заяви, че е "много разочарован" от Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ