Марио Рангелов е дал съгласие за сваляне на имунитета си

Депутатът Марио Рангелов е уведомил председателя на Народното събрание Наталия Киселова, че е дал съгласие да му бъде свален имунитетът по искане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Имунитетът му беше поискан във връзка с досъдебно производство, образувано на 4 април 2025 г. - подозренията са за търговия за влияние.

Рангелов беше част от парламентарната група на АПС, но я напусна през юли и в момента е независим народен представител.