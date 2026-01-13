БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Запрянов: Първите машини "Страйкър" пристигат през февруари в България

У нас
Запрянов: Първите машини "Страйкър" пристигат през февруари в България
Снимка: БГНЕС
Първите машини „Страйкър" ще бъдат транспортирани през февруари от САЩ във военния завод във Велико Търново, като договорът предвижда общият им брой да е 198 за 17 млн. лева.

Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, който инспектира в завод „Терем- Ивайло" готовността за сглобяване на бойните машини.

Заводът е напълно готов да започне сглобяването – има изградена инфраструктура от реновирани и още три новопостроени сгради и подготвен личен състав за асемблажа.

В "Терем- Ивайло" ще има и център на американската фирма „Харис" за сервизна поддръжка на радиостанциите, отчете министърът.

снимка: БГНЕС

„Не говорим само за F-16 и доставката на осемте самолета, по отношение на инфраструктурата на "Граф Игнатиево" е извършена огромна работа, която позволи ние да получим самолетите. Ние имаме пилоти, 32-ма пилоти трябва да бъдат подготвени. По отношение на „Страйкъра" - сключени са договорите вече, и върви подготовка на поделенията на инфраструктурата. За първи път попълнихме недокомплекта с 1200-1300 души", допълни Запрянов.

Министърът в оставка уточни и че първите бойни дежурства на F-16 ще са възможни в края на следващата година.

Българските пилоти вече летят самостоятелно на тях.

Атанас Запрянов #машините "Страйкър"

Още от: Сигурност и правосъдие

20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на Околовръстното в София
20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на Околовръстното в София
Изготвят нови справки и експертизи по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов Изготвят нови справки и експертизи по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов
Венецуела, Гренландия, Иран и Украйна са във фокуса на Съвета по сигурност Венецуела, Гренландия, Иран и Украйна са във фокуса на Съвета по сигурност
Как да разпознаем фалшивото евро? Как да разпознаем фалшивото евро?
Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите: Политическият натиск върху кадровите решения в съдебната власт е недопустим Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите: Политическият натиск върху кадровите решения в съдебната власт е недопустим
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти (СНИМКИ) Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти (СНИМКИ)
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
У нас
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия
Общество
Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените? Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените?
У нас
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА) Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
У нас
533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе
У нас
20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на...
У нас
Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран
По света
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
У нас
