Запрянов: Първите машини "Страйкър" пристигат през февруари в България

Първите машини „Страйкър" ще бъдат транспортирани през февруари от САЩ във военния завод във Велико Търново, като договорът предвижда общият им брой да е 198 за 17 млн. лева.

Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, който инспектира в завод „Терем- Ивайло" готовността за сглобяване на бойните машини.

Заводът е напълно готов да започне сглобяването – има изградена инфраструктура от реновирани и още три новопостроени сгради и подготвен личен състав за асемблажа.

В "Терем- Ивайло" ще има и център на американската фирма „Харис" за сервизна поддръжка на радиостанциите, отчете министърът.

снимка: БГНЕС

„Не говорим само за F-16 и доставката на осемте самолета, по отношение на инфраструктурата на "Граф Игнатиево" е извършена огромна работа, която позволи ние да получим самолетите. Ние имаме пилоти, 32-ма пилоти трябва да бъдат подготвени. По отношение на „Страйкъра" - сключени са договорите вече, и върви подготовка на поделенията на инфраструктурата. За първи път попълнихме недокомплекта с 1200-1300 души", допълни Запрянов.

Министърът в оставка уточни и че първите бойни дежурства на F-16 ще са възможни в края на следващата година.

Българските пилоти вече летят самостоятелно на тях.