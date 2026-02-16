Заради липсващ цял фотоалбум беше отведено вещото лице по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

Съдът отведе проф. Станимир Карапетков като вещо лице по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Назначена беше нова комплексна съдебна автотехническа и медицинска експертиза. Днес, след запитване от "По света и у нас", стана ясно, че от делото липсват доказателства.

Делото следи Иво Никодимов. Иво, какви доказателства липсват и с какви мотиви беше отведен от делото проф. Карапетков?

Добър вечер.

Стана ясно, след като късно снощи отправихме запитване до окръжния съд в Плевен, че липсва цял фотоалбум доказателства, а именно от втория оглед на место произшествието, който е извършен на 4 април миналата година в присъствието на вещото лице проф. Станимир Карапетков на мястото на трагичния инцидент. Също така, съдия Доротея Симеонова докладва в съдебното заседание, че този фотоалбум не е бил приложен в материалите по делото при внасянето на обвинителния акт в Окръжен съд-Плевен, поради което съдът реши да изиска този фотоалбум от националното следствие, където е работено досъдебното производство.

Вижте още в живото включване на Иво Никодимов