БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради липсващ цял фотоалбум беше отведено вещото лице по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съдът отведе проф. Станимир Карапетков като вещо лице по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Назначена беше нова комплексна съдебна автотехническа и медицинска експертиза. Днес, след запитване от "По света и у нас", стана ясно, че от делото липсват доказателства.

Делото следи Иво Никодимов. Иво, какви доказателства липсват и с какви мотиви беше отведен от делото проф. Карапетков?

Добър вечер.

Стана ясно, след като късно снощи отправихме запитване до окръжния съд в Плевен, че липсва цял фотоалбум доказателства, а именно от втория оглед на место произшествието, който е извършен на 4 април миналата година в присъствието на вещото лице проф. Станимир Карапетков на мястото на трагичния инцидент. Също така, съдия Доротея Симеонова докладва в съдебното заседание, че този фотоалбум не е бил приложен в материалите по делото при внасянето на обвинителния акт в Окръжен съд-Плевен, поради което съдът реши да изиска този фотоалбум от националното следствие, където е работено досъдебното производство.

Вижте още в живото включване на Иво Никодимов

#отведено #вещо лице #фатална катастрофа със Сияна #нова експертиза

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
2
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
4
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
5
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
6
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
6
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...

Още от: Криминално

Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
Чете се за: 01:45 мин.
Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за смъртта на Сияна назначи Окръжният съд в Плевен Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за смъртта на Сияна назначи Окръжният съд в Плевен
Чете се за: 00:45 мин.
Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Чете се за: 00:32 мин.
Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие
Чете се за: 01:52 мин.
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
58548
Чете се за: 06:07 мин.

Водещи новини

МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ