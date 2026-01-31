БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заради ремонт спряха влаковете от Александруполис към българската граница

От следващата година ще се движи бърз влак от Солун до София

жп релси
Снимка: илюстративна
Влаковете от Александруполис към българската граница са спрени от днес заради ремонт. Гръцките власти информираха, че от следващата година ще се движи бърз влак от Солун за София.

Гръцката железопътна компания информира, че от днес не се движат влаковете от Александруполис към българската граница. Пътниците се извозват с автобуси, като цената на билета не се променя.

Автобусите спират на всички гари по маршрута. Причината е в претоварване и ремонт на част от железопътната мрежа. За сега не посочват времето, когато няма да се движат влаковете до българската граница.

Гръцкият министър на транспорта Константинос Киранакис направи изявление пред медиите, че от следващата година ще се движи високоскоростен влак от Солун до София. В ход е вече цялостната подготовка за това, подчерта министърът.

Новата железопътна връзка със София е част от европейска стратегия за изграждане на вертикален транспортен коридор в Югоизточна Европа. Според гръцката страна новата железопътна връзка Солун – София ще насърчи туристите да пътуват с влак, като им предложи бързо, удобно и сигурно пътуване.

