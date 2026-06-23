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Заради ремонти временно е променено движението по АМ „Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен

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Заради ремонти временно е променено движението по АМ „Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен
Снимка: Архив

До 25 юни временно е променена организацията на движение в участъци на магистрала „Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен за ремонт на настилката.

Трафикът не е спрян, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ремонтите работи се изпълняват в светлата част на денонощието между 7.00 ч. и 20.00 ч.

На 23 юни (вторник) на територията на област Стара Загора строителни работи се изпълняват в платното за Бургас в участъка от 165-и до 166-и км. На 24 юни (сряда) дейности ще се изпълняват при 176-и км в платното към Бургас и между 165-и и 166-и км в платното към столицата. На 25 юни (четвъртък) ремонти ще се осъществяват в платното за София в участъците при 160-и км и от 163-ти до 164-ти км.

В област Стара Загора в момента се извършва превантивен ремонт в отсечката между 208-и и 229-и км в платното за София, като дейностите са разделени в два подучастъка. При изпълнение на дейностите трафикът в платното към столицата е ограничен и се осъществява двупосочно в платното в платното за Бургас.

В затворения участък попада и пътен възел „Стара Загора“, като е ограничен трафикът в посока от Бургас към Стара Загора и от Димитровград към София.

Пътуващите от Бургас за Стара Загора и Димитровград се отбиват от пътен възел „Нова Загора“ (при 240-и км) по път III-554 Дядово – Езеро, път II-55 Езеро – Нова Загора и път II-66 Нова Загора – Стара Загора.

За пътуващите от Димитровград в посока София движението се осъществява от I-5 Димитровград – Стара Загора, след това по II-66 Стара Загора – Чирпан и качване на АМ „Тракия“ при пътен възел „Чирпан изток“ (при 184-ти км)/. Изпълнението на ремонтите дейности и пренасочването на движението е сигнализирано с пътни знаци.

В област Сливен започна изкърпване на няколко отсечки на магистралата в платното в посока София. На 23 юни ремонтни дейности се извършват в участъка при 269-и км, на 24 юни при 262-ри км, а на 25 юни в отсечката от 236-и до 237-и км.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни и да следват стриктно поставената пътна сигнализация.

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