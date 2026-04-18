Заради скъпите горива: Задава се стачка на шофьорите на тирове в Италия

В Италия от полунощ на 20 април започва петдневна стачка на шофьорите на товарните превози. Причината е във високата цена на автомобилните горива. Стачката е организирана от Националната асоциация на професионалните превозвачи Trasportounito, която включва професионални транспортни компании за стоки и пътници.

В изявление за медиите генералният секретар на асоциацията Маурицио Лонго каза, че увеличението на цените на горивата предизвика криза с безпрецедентна тежест и това се случва при пълното отсъствие на институциите и съответното министерство.

Той обясни, че протеста се дължи и на абсолютната извънредна ситуация, причинена от неконтролируемото увеличение на цените на горивата, което има фатален ефект върху вече много крехките бюджети на автомобилните компании, предимно на малките и средните, които асоциацията също подкрепя.

Отбелязва се, че цената на дизеловото гориво надвишава 2 евро за литър, което в последствие се отразява на цените на стоките и обслужването. Стачката е в продължение на 5 дни – до 25 април, когато е националният празник на Италия и се чества освобождението от фашизма и нацизма. Тя ще се отрази на снабдяването в много широк спектър.