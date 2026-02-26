Заради високите сметки за ток КЗП започна проверка в трите електроразпределителните дружества.

Продължава недоволство от граждани срещу високите сметки за ток. Този път потърпевша се оказа актрисата Катерина Евро. След като получава последната си фактурата, тя установява, че за втори месец сметката е значително по-висока. Именно заради многото жалби икономическото министерство възложи на Комисията за защита на потребителите да направи проверки в електроразпределителните дружества.

382 евро. Такава сума за ток плаща актрисата Катерина Евро за последния месец.

Катерина Евро, актриса: "Единият ми електромер, на долния етаж, където не живее никой, е 14,16 евро – което също не е малко. На моя етаж е 39 евро – близо 40. Тук, където е термопомпата, на долния етаж, е 327,92 евро. Като ги съберете – колко става? Видяхте – 380 и."

Видео: На покрива на къщата си има 22 фотоволтаика.

Катерина Евро, актриса: "Аз имам 22 фотоволтаика на покрива, които днес са произвели – искам да видите колко. Това са 13.2 киловатчаса. Това е адски много ток, който съм произвела днес. През този месец – от 16 януари до 17 февруари – имаше слънчеви дни, нямаше и минусови температури, би трябвало с този ток, при положение че имам термопомпа 4 киловата. Тоест днес съм произвела достатъчно ток, за да работи тя, без почти да плащам нищо. Затова сложих тези фотоволтаици. През януари беше 325 евро. Пак беше много високо, но не се оплаквах. Казах си – може да има грешка. Сега обаче е двойно. Декември месец, имаше една година минус 10–15 градуса и тогава съм плащала максимум 420 лева. Да, живея в къща, но къде са 420 лева и къде са 800? Нищо не съм сменяла, нищо не съм добавяла. Не пускам климатици. Живея сама и отоплявам само един етаж, защото на долния не живее никой. Има нещо нередно. Това не е нормално."

Казва, че ще подаде жалба към компетентните органи, но не е оптимист за положително решение на проблема:

Катерина Евро, актриса: "Ще проверят електромерите и ще кажат, че толкова съм изразходвала. Аз обаче не вярвам. Според мен са увеличени цените, но не ни казват истината. Смятам, че няма да признаят, че има проблем. Няма да има компенсации. Ние просто не живеем в нормална държава."

От "Електрохолд" съобщават, че от началото на годината до 22 февруари 2026 г. сигналите за високо потребление и сметки са едва 0,18% при над 2,2 млн. клиенти. В почти всички от тях се наложили корекции.

Над 600 сигнала за януарските сметки за ток са постъпили в КЗП, което води до проверка в трите електроснабдителни дружества. Проверката ще се фокусира върху начина на разглеждане на жалбите и решаването на спорове с цел защита правата на потребителите.

Ирина Щонова, служебен министър на икономиката и индустрията: "Бяха изискани копия на типовите договори и общите им условия, на които ще обърнем внимание. Дружествата имат тридневен срок да предоставят тази информация и очаквам, че КЗП ще бъде безкомпромисна при прилагане на закона и налагане на санкции, когато това е необходимо." Александър Колячев, председател на КЗП: "Oчакваме за следващия месец сметките на потребителите да са още по-високи. Ние сме безпомощни по отношение на високите сметки, но ние ще проверим дали дружествата снабдителните дружества използват нелоялни търговски практики, по какъв начин може да се съкратят сроковете, по които да бъде отговорено на всеки потребител."

Председател на КЗП заяви, че ако се открият нарушения, комисията ще се произнесе с решение и ще бъдат наложени съответните санкции.





