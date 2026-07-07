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Защитник на Тотнъм преминава във Фиорентина

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Спорт
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В контракта на румънеца има опция за закупуване.

Защитник на Тотнъм преминава във Фиорентина
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Защитникът на Тотнъм Раду Драгушин ще се присъедини към Фиорентина под наем, според журналиста Фабрицио Романо.

Страните са постигнали споразумение, което включва задължителна опция за откупуване на 24-годишния играч. Играчът се е съгласил на трансфера и ще се присъедини към италианския отбор след преминаване на медицински преглед.

Драгушин се присъедини към Тотнъм през януари 2024 г. Той игра в 11 мача през сезон 2025/26, без да отбележи гол.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 16 милиона евро.

#ФК Тотнъм #ФК Фиорентина #Раду Драгушин

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