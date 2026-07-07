Защитник на Тотнъм преминава във Фиорентина

В контракта на румънеца има опция за закупуване.
Защитникът на Тотнъм Раду Драгушин ще се присъедини към Фиорентина под наем, според журналиста Фабрицио Романо.
Страните са постигнали споразумение, което включва задължителна опция за откупуване на 24-годишния играч. Играчът се е съгласил на трансфера и ще се присъедини към италианския отбор след преминаване на медицински преглед.
Драгушин се присъедини към Тотнъм през януари 2024 г. Той игра в 11 мача през сезон 2025/26, без да отбележи гол.
Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 16 милиона евро.