Засилени мерки за сигурност и полицейско присъствие за двубоя между Лудогорец и Левски

Засилени мерки за сигурност и полицейско присъствие ще бъдат въведени утре около Националния стадион "Васил Левски" заради двубоя между Лудогорец и Левски за Суперкупата на България, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Срещата е с начален час 18.00, като около спортното съоръжение ще бъде изградена зона с няколко контролно-пропускателни пункта. Пропускателният режим ще се осъществява от полицейски служители, а за да се избегне струпване на хора, влизането на зрители ще започне още в 16.30 часа. От СДВР призовават футболните фенове да се възползват от по-ранния час.

Полицейски екипи ще извършват проверки за установяване на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за извършители на противообществени прояви. Охраната на спортното събитие е поверена на частни охранителни фирми, а ангажиментът на Столичната полиция е свързан с осигуряване на резерви за действие при необходимост и подпомагане дейността на организатора.

Преди, по време и след футболната среща служителите на реда ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на нарушения на територията на столицата.

Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет. Полицията ще извършва и проверки за носене на забранени предмети и вещи – огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и други.

Заради засиления зрителски интерес са възможни временни затруднения в движението в централната градска част, като при необходимост то може да бъде временно спирано и възстановявано след отпадане на причините.