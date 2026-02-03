Затопляне с усещане за пролет до края на февруари

След студеното и снежно начало на февруари времето постепенно ще се затопля, а в края на месеца се очаква пролетно усещане. Снегът в равнините ще започне постепенно да се топи, първо в югоизточните райони, а след това и в останалата част от страната.

Температурите ще се повишат и в по-топлите дни могат да достигнат около 10–12 градуса, което е над обичайното за сезона. По-дълго снежна покривка ще се задържи в планините и в Северозападна България.

Въпреки затоплянето, времето ще остане променливо, с редуване на по-меки и по-хладни дни, но без сериозни зимни студове.