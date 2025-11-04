БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Затварят "Дунав мост"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Причината - ремонтни дейности

Затварят "Дунав мост"
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

След по-малко от три часа затварят "Дунав мост" при Русе заради ремонтни дейности.

Очаква се движението да бъде спряно двупосочно в 9 часа днес като ограничението за леките автомобили ще важи в продължение на 12 часа, а за тежкотоварните 24 часа.

Настоящият етап от ремонта на моста изисква полагане на бетонни смеси за свързване на фуга между два участъка.

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На превозвачите се препоръчва до 9 часа на 5 ноември да използват обходни маршрути или да изчакат отварянето на моста на регламентирани за почивка места.

#"Дунав мост" #спиране на движението #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
4
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
5
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Битката за Покровск се ожесточава
6
Битката за Покровск се ожесточава

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Регионални

Патриарх Даниил отслужи водосвет за новия храм „Св. Пимен Зографски“ в столичния район „Изгрев“
Патриарх Даниил отслужи водосвет за новия храм „Св. Пимен Зографски“ в столичния район „Изгрев“
Откриха жената, обявена за издирване в района на Витоша Откриха жената, обявена за издирване в района на Витоша
Чете се за: 00:30 мин.
В търсене на справедливост: Близки на загинал моторист излязоха на протест в Пловдив В търсене на справедливост: Близки на загинал моторист излязоха на протест в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
Нови ограничения за движение в двете нискоемисионните зони в София влизат в сила от декември Нови ограничения за движение в двете нискоемисионните зони в София влизат в сила от декември
Чете се за: 01:07 мин.
Кризата с боклука: Изборът на турска фирма предизвика напрежение в общинския съвет Кризата с боклука: Изборът на турска фирма предизвика напрежение в общинския съвет
Чете се за: 04:35 мин.
След като пиян помете 6 коли - как пострадалите ще бъдат обезщетени? След като пиян помете 6 коли - как пострадалите ще бъдат обезщетени?
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет:...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна "България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" Затварят "Дунав мост"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС "Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Една година протести - какво се промени в Сърбия?
Чете се за: 06:10 мин.
По света
След като пиян помете 6 коли - как пострадалите ще бъдат обезщетени?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ