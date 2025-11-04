След по-малко от три часа затварят "Дунав мост" при Русе заради ремонтни дейности.



Очаква се движението да бъде спряно двупосочно в 9 часа днес като ограничението за леките автомобили ще важи в продължение на 12 часа, а за тежкотоварните 24 часа.

Настоящият етап от ремонта на моста изисква полагане на бетонни смеси за свързване на фуга между два участъка.

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На превозвачите се препоръчва до 9 часа на 5 ноември да използват обходни маршрути или да изчакат отварянето на моста на регламентирани за почивка места.