Затворен за движение е главният път Дългопол – Айтос

Лошото време и проливните дъждове създадоха проблеми в района на община Дългопол, област Варна. Придошла река в района на с. Медовец, община Дългопол, е причинила щети в домове, които са били залети. Водната стихия е заляла мост, съборила е керемиди и е наводнила няколко плевника.

Под вода и с голямо количество кал е главният път Дългопол – Айтос. По тази причина той е затворен за движение. Заради паднало дърво на пътя временно е преустановено и движението по пътя Дългопол – село Рояк.

Навсякъде в района, където поройният дъжд и придошлата река са създали проблеми, има служители на пожарната, полицията и Областното пътно управление.