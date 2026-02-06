Затвориха летището в Берлин заради опасна поледица

Международното летище Берлин-Бранденбург беше временно затворено заради силна поледица и заледени писти. Заради опасните условия самолетите не можеха да излитат и кацат безопасно.

Причината е леден дъжд, който е превърнал пистите в изключително хлъзгави повърхности. Част от полетите бяха отменени, а други – отложени, което засегна хиляди пътници. От ръководството на летището съобщиха, че безопасността е приоритет и полетите ще бъдат възобновени едва когато условията позволяват нормална и сигурна работа.