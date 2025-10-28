БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Затвориха за движение пътя Михалково - Девин - Кричим заради ремонт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Областният управител на Смолян свиква съвет утре с цел да се набележат мерки преди зимния сезон

Затвориха за движение пътя Михалково - Девин - Кричим заради ремонт
Слушай новината

Пътят Михалково - Девин - Кричим е затворен за движение до 9 ноември заради ремонт. Това каза в "Денят започва" заместник-областният управител на Смолян Адриан Петров.

По думите му в Смолянска област дъждовете създават проблеми по пътната мрежа.

Областният управител свиква съвет утре с цел да се набележат мерки преди зимния сезон, за да не бъде областта откъсната от света.

"Смолянска област е единствената, която животът в нея се случва само на колела. Вчера в 12.00 ч. на обяд беше затворен участъкът Девин - Кричим, малко по-късно тир затвори пътното платно за движение след Асеновград в посока Смолян. Пътната инфраструктура е от особено значение. Затова утре се свиква съвет, на който да се чуе каква е готовността на всички институции, които имат отношение към зимното поддържане и пътната мрежа, за да се набележат конкретни мерки", заяви Адриан Петров.

#Михалково–Кричим #Кричим - Девин #областен управител #Смолян #зимен сезон #мерки #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
1
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
2
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
3
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
4
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
5
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
6
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Регионални

Забраната за Хелоуин в Елин Пелин: "За" и "против" решението на кмета
Забраната за Хелоуин в Елин Пелин: "За" и "против" решението на кмета
Автобус с 14 работници надвисна над дере след катастрофа, няма пострадали Автобус с 14 работници надвисна над дере след катастрофа, няма пострадали
Чете се за: 01:07 мин.
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
Чете се за: 03:52 мин.
"За" или "против" металдетектори в училищата? "За" или "против" металдетектори в училищата?
Чете се за: 04:05 мин.
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Чете се за: 01:15 мин.
Какви нарушения са открити по Черноморието? Какви нарушения са открити по Черноморието?
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ