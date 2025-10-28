Затвориха за движение пътя Михалково - Девин - Кричим заради ремонт

Пътят Михалково - Девин - Кричим е затворен за движение до 9 ноември заради ремонт. Това каза в "Денят започва" заместник-областният управител на Смолян Адриан Петров.



По думите му в Смолянска област дъждовете създават проблеми по пътната мрежа.

Областният управител свиква съвет утре с цел да се набележат мерки преди зимния сезон, за да не бъде областта откъсната от света.