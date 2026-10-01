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Затворническата система на Ирландия „потъва под тежестта“ на броя на затворниците

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Ирландската асоциация за реформа на наказанията отчита пренаселеност и недостиг на психиатрична помощ

ebu проблем пренаселеността ирландските затвори
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Затворническата система на Ирландия „потъва под тежестта на броя на затворниците“, сочи доклад на Ирландската асоциация за реформа на наказанията. В документа се посочва още, че хора с психични затруднения се държат в затвора без достъп до подходяща грижа.

Годишният доклад за напредъка в наказателната система (PIPS) оценява представянето на наказателната система спрямо стандартите за правата на човека, базирани на достойнство, безопасност, прозрачност и равенство. От 35-те стандарта, оценени през 2025 г., според доклада е отчетено влошаване при 21, а само един стандарт показва напредък.

Докладът установява, че тежката пренаселеност е допринесла за влошаването на условията в цялата затворническа система.

Затворническата система е функционирала на 124% от капацитета си през 2025 г., според изпълнителния директор на Ирландската асоциация за реформа на наказанията Сиорша Брейди.

„377 души делят килия с трима или повече други, а в последния ден на 2025 г. 596 души спят на матрак на пода на затвора“, каза тя.

„Повече от 3600 души не можеха да използват тоалетна за лично ползване, като трябваше да използват обща тоалетна в малка, тясна килия, която служи като спалня, трапезария и жилищно пространство.“

Докладът разглежда и психичното здраве в ирландските затвори, включително въздействието на тежката пренаселеност върху психичното здраве и благосъстоянието на хората.

2410 души са чакали за психологични услуги през ноември 2025 г. според доклада – около 42% от средния брой затворници. През юли 2025 г. е имало приблизително един психолог на всеки 183 души в затвора.

Ирландската асоциация за реформа на наказанията изразява притеснение, че недостигът на съдебнопсихиатричен капацитет, съчетан с липсата на преходни структури, допринася за това хора да остават в затвора, когато имат нужда от специализирана психиатрична помощ, според авторката на доклада Марта Луис.

„Знаем, че Централната психиатрична болница и местните болници са отказали трансфери от затвора, позовавайки се на липса на ресурси и капацитет за грижа за лица, считани за насилствени или разстройващи“, каза тя.

„От друга страна, виждаме голям брой хора в затвора, които остават в списъците на чакащите за психологични услуги до деня на освобождаването си и напускат затвора без необходимата помощ и подкрепа.“

Затворническото население на Ирландия продължи да нараства миналата година, достигайки повече от 5700 души, докато затворническата система има капацитет за приблизително 4700 души.

Ирландската асоциация за реформа на наказанията посочва, че продължаващото разширяване на затворническата система няма да реши проблемите. Предложено е да бъде приложена препоръката на Европейския комитет за превенция на изтезанията да се въведе задължителен максимален брой хора, които могат да бъдат настанени в затворите, в съответствие с реалния им капацитет.

Други препоръки включват незабавното използване на всички останали места в Централната психиатрична болница, с достатъчно персонал и ресурси, както и развитието на допълнителен съдебнопсихиатричен капацитет, включително структури с по-ниска степен на сигурност и преходни структури.

Информацията е на ирландската обществена телевизия RTÉ. Статията е написана от Ailbhe Conneely и е публикувана първоначално на 1 октомври 2026 г.

#Затворническата система #Ирландия #затвори

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