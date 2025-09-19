БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Изпратени са писма и на собствениците на популярни български платформи за предоставяне на имейл кореспонденция

благоевград фишинг измами банки държавни институции действа схемата
Ръководството на Националната здравноосигурителна каса уведоми Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Дирекция "Киберпрестъпления" в Министерството на вътрешните работи за продължаващите опити за измама от името на НЗОК.

Органите на МВР са информирани за установените от НЗОК модели на измама по имейл и чрез есемес. Препратени са получените в Здравната каса сигнали от граждани за извършване на проверка по компетентност.

Изпратени са писма и на собствениците на популярни български платформи за предоставяне на имейл кореспонденция.

В тях са информирани, че техните услуги се използват за фишинг атаки с цел подвеждане на потребителите им и неправомерно придобиване на лични данни и/или финансови средства.

От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма.

По този начин ще се предотвратят измами и ще се защитят потребителите им - чрез добавяне в спам филтри на ключови думи и фрази като: "Възстановяване на здравноосигурителни средства", "Здравноосигурителни вноски", "предплатена сума" и "въведете вашия ЕГН/ЛНЧ".

Ръководството на НЗОК припомня, че институцията уведомява пациентите чрез съобщения единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

# ГДБОП #фишинг измами #НЗОК #МВР

