ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Зелена енергия и малки реактори: България намалява зависимостта от руския газ

По света
България ще прекрати краткосрочните доставки на руски газ през 2026 г. и дългосрочните през 2028 г.

България ще прекрати краткосрочните доставки на руски газ през 2026 г. и дългосрочните през 2028 г., обявиха министърът на енергетиката Жечо Станков. По думите му страната се стреми да се превърне в транзитьор на газ от американски терминали и да развие диверсификация на енергийните източници чрез зелена енергия от Каспийския регион и малки модулни реактори на българска територия.

Жечо Станков – министър на енергетиката: "Българската държава взе ясна позиция, а именно за изработване на регламент, който да посочва, че през 2026 година краткосрочните договори за доставки на газ от Руската федерация ще бъдат прекратени, а дългосрочните – от 2028 година. Това дава изключителен потенциал на България да бъде транзитьор от терминалите в Щатите."

Росен Желязков – министър-председател: "Разработване на площадка на българска територия за малки модулни реактори – това е нова, модерна технология, много гъвкава, която привлича инвестиции... То е нормално да има разговори с компании."

Желязков допълни, че диверсификацията на източниците на природен газ става все по-важна.

Росен Желязков – министър-председател: "Говорихме конкретно за доставките на зелена енергия от Каспийския регион – 6 гигавата от азербайджанския регион, заедно с другите страни от Каспийския басейн. Може да се стигне и до 10 гигавата. Затова изграждането на кабел под Черно море, който ангажира Грузия и Армения през Турция, става все по-реалистично. Зелената енергия, която ще подсигури този район, ще е още един източник за електрическа енергия за Европа и за България."

Георг Георгиев #Росен Желязков #Жечо Станков

