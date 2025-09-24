Зелена енергия и малки реактори: България намалява зависимостта от руския газ

България ще прекрати краткосрочните доставки на руски газ през 2026 г. и дългосрочните през 2028 г., обявиха министърът на енергетиката Жечо Станков. По думите му страната се стреми да се превърне в транзитьор на газ от американски терминали и да развие диверсификация на енергийните източници чрез зелена енергия от Каспийския регион и малки модулни реактори на българска територия.

Жечо Станков – министър на енергетиката: "Българската държава взе ясна позиция, а именно за изработване на регламент, който да посочва, че през 2026 година краткосрочните договори за доставки на газ от Руската федерация ще бъдат прекратени, а дългосрочните – от 2028 година. Това дава изключителен потенциал на България да бъде транзитьор от терминалите в Щатите." Росен Желязков – министър-председател: "Разработване на площадка на българска територия за малки модулни реактори – това е нова, модерна технология, много гъвкава, която привлича инвестиции... То е нормално да има разговори с компании."

Желязков допълни, че диверсификацията на източниците на природен газ става все по-важна.