Министър Георг Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас

от БНТ
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в работна закуска на министрите на външните работи в четиристранен формат (Б4) – България, Гърция, Румъния и Хърватия, която се проведе в рамките на Седмицата на високо равнище и Общия дебат на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Четиримата първи дипломати на балканските страни от ЕС направиха преглед на европейската интеграция на шестте им съседки, които са все още извън Съюза, обсъдиха свързаността и военната мобилност в региона.

"Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас. Въпреки че националните ни позиции по отделните досиета не винаги съвпадат, ние споделяме общи стратегически интереси, което е солидна основа за тясна координация и взаимодействие по политиката на разширяване и свързаните с нея въпроси от дневния ред на ЕС", заяви министър Георгиев в изказването си.

Първият ни дипломат подчерта още пред своите колеги, че придържането към единодушието е ключово за запазване на целостта на процеса на вземане на решения.

"Убеден съм, че имаме общо разбиране за важността на добросъседските отношения и зачитането на правата на лицата, принадлежащи към национални малцинства, като съществени елементи от процеса на разширяване", каза той.

Министър Георгиев изтъкна още, че България е извървяла свой собствен път, за да приеме Европейския консенсус от юли 2022 г., който се основава на правата на човека като основна ценност на ЕС:

"Ние оставаме решени да се придържаме към него и няма да приемем никакви действия от страна на Скопие, политически или правни, насочени към неговото заобикаляне, предоговаряне или подкопаване. Ще продължа да настоявам другите държави-членки да избягват всякаква неяснота, която би насърчила Скопие да продължи неконструктивните си действия и изявления."

По отношение на свързаността Георг Георгиев сподели, че заедно със своите партньори и съседи от ЕС, България работи активно за разширяване и завършване на пътната и железопътната инфраструктура, енергийната и цифровата свързаност, за да се разширят икономическите, транспортните и енергийните възможности на целия регион.

Форматът Б4 трябва да продължи, тъй като представлява добър пример за това как регионалните формати могат да допринасят за един по-силен и координиран Европейски съюз, особено когато, както в случая с инициативата Б4, се поставя фокус върху общи стратегически приоритети като разширяването и свързаността, заяви още министър Георгиев.

