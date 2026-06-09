БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линейен парк

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Проектът за т.нар. „Зелен ринг“ на София – 30-километров линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки – е стратегически приоритет на Столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. В "Денят започва" арх. Любомир Георгиев, заместник-кмет по направление „Градско планиране и развитие“, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му рингът ще подобри свързаността и градската среда за над 250 хиляди души в повече от 30 квартала.

„Зелен ринг представлява по проект гръбнак – пешеходна алея и велосипедна алея, заедно с озеленяване и осветление. Около този гръбнак се навързват зелени пространства, места за детски площадки, спортни игрища, приоритетен достъп до детски градини и училища, търговски функции и въобще по-добра и качествена градска среда.“

По думите му основната цел е подобряване на свързаността между отделните части на столицата, които в момента са трудно достъпни една за друга.

Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите „Изток“ и „Дианабад“, с последващо разширение към „Слатина“ и Слатинска река.

„Започваме следващата година плана за да започнем изграждането на отсечката в кварталите "Изток" и "Дианабад", между "Цариградско шосе" и бившата гара "Пионер", и след това да продължим на север към "Слатина", по край Слатинска река, и постепенно да прикачаме отсечки от зеления ринг към трасето.“

По думите му вече е стартирал и информационен сайт за проекта, а подходът на общината включва активно участие на местните общности в планирането. Той допълни, че през лятото ще бъде организирана и инициативa тип „фестивал“, който ще преминава по трасето на бъдещия ринг и ще събира идеи от гражданите.

„И предстои това лято започваме, наричаме го фестивал, който ще се движи по зеления ринг и ще въвлича хората на място, за да намираме най-подходящите идеи, които са адекватни на квартала, през който преминава ринга.“

По думите му реалистичният хоризонт за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост.

Вижте целия разговор във видеото.

#арх. Любомир Георгиев #София #зелен ринг

Последвайте ни

ТОП 24

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
1
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви
3
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим...
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ
4
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от...
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“
5
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за...
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко шосе“ показва проблеми с видимостта и инфраструктурата
6
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
3
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Регионални

Нови разкрития по казуса "Баба Алино": Незаконни водопроводни съоръжения са открити в комплекса край Варна
Нови разкрития по казуса "Баба Алино": Незаконни водопроводни съоръжения са открити в комплекса край Варна
Производители: Кошницата с основни храни няма да реши проблема с евтиния внос Производители: Кошницата с основни храни няма да реши проблема с евтиния внос
Чете се за: 04:27 мин.
Масови нарушения по строителни обекти в Пловдив Масови нарушения по строителни обекти в Пловдив
Чете се за: 04:10 мин.
След наводнението в котленското село Тича: Доброволци от цялата страна събират помощ за пострадалите семейства След наводнението в котленското село Тича: Доброволци от цялата страна събират помощ за пострадалите семейства
Чете се за: 04:35 мин.
Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна
Чете се за: 00:55 мин.
Голямо дърво падна в центъра на Русе (СНИМКИ) Голямо дърво падна в центъра на Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова: БНТ търси не просто град-домакин – търси град-партньор
Милена Милотинова: БНТ търси не просто град-домакин – търси...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе" Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
КЕВР обсъжда новите цени на тока и парното от 1 юли КЕВР обсъжда новите цени на тока и парното от 1 юли
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След наводнението в котленското село Тича: Доброволци от цялата страна събират помощ за пострадалите семейства След наводнението в котленското село Тича: Доброволци от цялата страна събират помощ за пострадалите семейства
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Новият състав на ЦИК: Президентът Йотова провежда консултации с...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нови разкрития по казуса "Баба Алино": Незаконни...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ескалацията в Близкия изток: Израел и Иран обявиха край на...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ