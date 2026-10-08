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Зеленски участва в срещата на върха в Брюксел

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Лидерите от ЕС ще обсъждат руските хибридни заплахи в цяла Европа

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Председателят на Европейския съвет Антонио Коща покани президента на Украйна Володимир Зеленски да участва в среща на върха на лидерите на страните от ЕС в края на следващата седмица в Брюксел. В срещата се очаква да участва и българският премиер Румен Радев.

На срещата европейските лидери ще потвърдят постоянната подкрепа на ЕС за Украйна. С оглед на ескалиращите руски атаки срещу критична инфраструктура, ще бъде важно да чуем от президента Зеленски какви са оперативните нужди на страната преди настъпващата зима, казва Коща в писмото си покана до лидерите от ЕС. Ще бъде направен и преглед на напредъка на Украйна по пътя към присъединяване към блока.

В писмото на Коща се казва още, че на срещата ще бъде обсъдено и “все по-безразсъдното поведение на Русия, включително кампанията ѝ от хибридни атаки в цяла Европа”. Ние сме единни и решителни пред лицето на тази ескалация и ще продължим да развиваме дневния ред за повишаване на отбранителната ни готовност, категоричен е председателят на Европейския съвет.

Коща съобщава, че очаква дебати за икономиката и намирането на отговори на предизвикателствата, свързани с европейската конкурентоспособност и цените. Европейските лидери ще поискат от Комисията да предложи целенасочени и временни мерки за смекчаване на въздействието на високите цени на енергията върху гражданите и предприятия, като същевременно продължава да следва стратегията за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива.

Следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г. е другата важна тема в срещата на върха. Коща все още смята, че лидерите могат да постигнат споразумение до края на годината. Между държавите остават съществени различия за обема и разпределението на средствата от следващия многогодишен бюджет, както и за собствените ресурси. Очаква се, преди началото на срещата на върха, италианският премиер Джорда Мелони отново да събере за разговори групата “Приятели на кохезията”, в която участва и България.

Лидерите ще обсъждат и темата за миграцията. Последните данни показват траен спад в броя на пристигащите в ЕС незаконни мигранти. “Приетото законодателство на ЕС дава плодове. Въпреки това трябва да останем бдителни и подготвени, да проявяваме солидарност, когато държавите членки са изправени пред кризисни ситуации, и да продължим работата по подобряване на способността ни да се справяме с кризи, включително с всички случаи на инструментализиране на миграцията”, казва Коща в писмото си до лидерите.

Европейските държавни и правителствени ръководители ще обсъдят и темата за разширяването на ЕС и реформите, които ЕК предложи. Специално внимание ще бъде отделено на Черна гора и на целта преговорите с Подгорица да приключат, по възможност, до края на настоящата година.

Ситуацията в Близкия изток също е част от дневния ред на лидерите. Те ще направят преглед на последните събития в региона, включително на въздействието им върху свободата на корабоплаването и морската сигурност, които са от решаващо значение за глобалните вериги за доставки, особено по отношение на енергийните ресурси, торовете и храните.

Срещата на върха започва следващия четвъртък, 15 октомври, в 10:00 брюкселско време и ще продължи в петък, 16 октомври.

# Антонио Коща # Володимир Зеленски #среща на върха #Брюксел

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