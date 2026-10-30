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Земетресение от 4,6 е регистрирано в северната част на Егейско море

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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земетресение магнитуд разтърси южна япония
Снимка: илюстративна
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Земетресение с магнитуд от 4,6 по Рихтер е било регистрирано днес по обяд в северната част на Егейско море, съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Трусът е бил засечен в 12:45 ч. По първоначални данни на сеизмичната станция на Солунския университет "Аристотел" епицентърът е бил в района между Халкидическия полуостров и Спорадските острови, а дълбочината на огнището се оценява на 11 км.

Според кмета на община Ситония и по сведения от противопожарните служби, няма данни за пострадали хора и щети. След основния трус са последвали пет вторични, най-силният от които с магнитуд от 3,7 по Рихтер.

#земетресение в Егейско море #земетресение в Гърция

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