Земетресение от 4,6 е регистрирано в северната част на Егейско море

Земетресение с магнитуд от 4,6 по Рихтер е било регистрирано днес по обяд в северната част на Егейско море, съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Трусът е бил засечен в 12:45 ч. По първоначални данни на сеизмичната станция на Солунския университет "Аристотел" епицентърът е бил в района между Халкидическия полуостров и Спорадските острови, а дълбочината на огнището се оценява на 11 км.

Според кмета на община Ситония и по сведения от противопожарните служби, няма данни за пострадали хора и щети. След основния трус са последвали пет вторични, най-силният от които с магнитуд от 3,7 по Рихтер.