Земетресение със сила 6,7 беше регистрирано на индонезийския остров Сулавеси

Земетресение с магнитуд 6,7 бе регистрирано на индонезийския остров Сулавеси днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на националната метеорологична служба на Индонезия.

Епицентърът е установен на 42 километра югоизточно от град Палу, като отчетената му дълбочина е 10 километра, допълва държавната агенция за метеорология, климатология и геофизика (BMKG). Няма опасност от цунами, уточнява агенцията.

Последното силно земетресение на остров Сулавеси беше с магнитуд 5,9, регистрирано през април тази година, припомня Ройтерс. Тогава епицентърът на труса се намираше на 142 километра източно от град Манадо, в провинция Северно Сулавеси, в който живеят около 451 000 души.