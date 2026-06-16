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Земетресение със сила 6,7 беше регистрирано на индонезийския остров Сулавеси

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Земетресение със сила 6,7 беше регистрирано на индонезийския остров Сулавеси
Снимка: БТА/Архив
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Земетресение с магнитуд 6,7 бе регистрирано на индонезийския остров Сулавеси днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на националната метеорологична служба на Индонезия.

Епицентърът е установен на 42 километра югоизточно от град Палу, като отчетената му дълбочина е 10 километра, допълва държавната агенция за метеорология, климатология и геофизика (BMKG). Няма опасност от цунами, уточнява агенцията.

Последното силно земетресение на остров Сулавеси беше с магнитуд 5,9, регистрирано през април тази година, припомня Ройтерс. Тогава епицентърът на труса се намираше на 142 километра източно от град Манадо, в провинция Северно Сулавеси, в който живеят около 451 000 души.

#силно земетресение #земетресение в индонезия #Сулавеси

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