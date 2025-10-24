БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жабокът Кърмит е звездата на арт изложение в Париж (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Любопитно
Запази
Слушай новината

Гигантска надуваема версия на Жабока Кърмит от прочутото "Мъпет шоу" е звездата на изложението "Арт Базел Париж", предаде АФП. Панаирът за съвременно изкуство се провежда във френската столица, разтърсена от дръзкия обир в Лувъра.

Над 200 международни галерии от около 40 страни се включват в четвъртото издание на изложението, организирано от швейцарската марка "Арт Базел" - световен лидер в сектора.

Многобройни произведения на изкуството са представени в Париж по-малко от седмица след обира на бижута от Лувъра - най-известния и посещаван музей в света.

Известната жаба е изложена в рамките на безплатната публична програма, организирана всяка година около това събитие, и е наследник на гигантската гъба на германеца Карстен Хьолер (2024) и вълната на швейцареца Урс Фишер (2023).

По желание на художника главата на Кърмит не е надута.

Успоредно с това през цялата седмица Париж е домакин на няколко сателитни панаира, изложения, престижни търгове и събития.

Според анализаторите продажбите на световния пазар на модерно и съвременно изкуство са спаднали с 12% през 2024 г. до 57,5 млрд. долара (49,4 млрд. евро) за втора поредна година.

Снимки: БТА

#арт панаир #съвременно изкуство #Париж

Последвайте ни

ТОП 24

Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
1
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
2
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
3
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
4
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
6
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Галерия

Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Как се овладява разлив на сярна киселина от катастрофирала цистерна (СНИМКИ) Как се овладява разлив на сярна киселина от катастрофирала цистерна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
Копие на самолета на кап. Димитър Списаревски в Националния исторически музей (СНИМКИ) Копие на самолета на кап. Димитър Списаревски в Националния исторически музей (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Наоми Уотс вече има звезда на Алеята на славата (СНИМКИ) Наоми Уотс вече има звезда на Алеята на славата (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
Кипър - островът на котките, има проблем с ...котките (СНИМКИ) Кипър - островът на котките, има проблем с ...котките (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО) Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф "Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
Чете се за: 13:52 мин.
Европа
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ