Жабокът Кърмит е звездата на арт изложение в Париж (СНИМКИ)

Гигантска надуваема версия на Жабока Кърмит от прочутото "Мъпет шоу" е звездата на изложението "Арт Базел Париж", предаде АФП. Панаирът за съвременно изкуство се провежда във френската столица, разтърсена от дръзкия обир в Лувъра.
Над 200 международни галерии от около 40 страни се включват в четвъртото издание на изложението, организирано от швейцарската марка "Арт Базел" - световен лидер в сектора.
Многобройни произведения на изкуството са представени в Париж по-малко от седмица след обира на бижута от Лувъра - най-известния и посещаван музей в света.
Известната жаба е изложена в рамките на безплатната публична програма, организирана всяка година около това събитие, и е наследник на гигантската гъба на германеца Карстен Хьолер (2024) и вълната на швейцареца Урс Фишер (2023).
По желание на художника главата на Кърмит не е надута.
Успоредно с това през цялата седмица Париж е домакин на няколко сателитни панаира, изложения, престижни търгове и събития.
Според анализаторите продажбите на световния пазар на модерно и съвременно изкуство са спаднали с 12% през 2024 г. до 57,5 млрд. долара (49,4 млрд. евро) за втора поредна година.
Снимки: БТА