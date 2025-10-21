Жанина Иванова е новият старши треньор на ансамбъла за девойки

Българската федерация по художествена гимнастика обяви назначаването на позицията старши треньор на ансамбъл - девойки, Жанина Иванова, а за помощник- треньор Елизабет Паисиева, за периода 2026 - 2027 г.

Ето и подробности за двете назначения:

С богата кариера както като състезателка, така и като треньор, Жанина Иванова е сред имената, които вдъхновяват следващото поколение в българската художествена гимнастика.



Бивша състезателка на клуб Левски, тя се е подготвяла под ръководството на легендарната Нешка Робева, с треньори Валентина Симеонова, Бранимира Маркова и Юлия Байчева. Петкратна държавна шампионка с ансамблите на Левски при девойки и жени, тя още тогава доказва своя дух на лидер и отдаденост към спорта.



В периода 2022 - 2025 г. като помощник - треньор на националния ансамбъл - девойки, Иванова изведе отбора до върхови постижения - двукратни абсолютни световни шампиони (2023 и 2025 г.) и европейски шампиони през 2023 г.

В последните години Жанина Иванова споделя своя опит и с националния отбор на Япония, утвърждавайки се като специалист с международно признание и стил, който съчетава дисциплина, емоция и съвършенство.

Елизабет Паисиева е бивш национален състезател по художествена гимнастика и дългогодишен треньор с международен опит. Кариерата ѝ в националния отбор започва едва на 14 години, а в следващите години тя представлява България на най-престижните форуми - шест европейски първенства, четири световни шампионата, две световни купи и Олимпийските игри в Атина 2004 и Пекин 2008.

След края на състезателната си кариера Елизабет посвещава опита си на треньорската професия. Работила е в едни от най-реномираните клубове във Франция и Норвегия, сред които AS Corbeil-Essonnes и Paris Centre, а в периода 2019-2024 г. е мениджър и старши треньор на националния отбор на Норвегия по художествена гимнастика.



Имената и на двете са символ на професионализъм, отдаденост и любов към спорта, които продължават да вдъхновяват младите гимнастички по света.

БФХГ им пожелава ползотворна работа с националния отбор на България!