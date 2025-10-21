БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жанина Иванова е новият старши треньор на ансамбъла за девойки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Елизабет Паисиева ще ѝ бъде помощник.

Художествена гимнастика треньор
Снимка: БФХГ
Слушай новината

Българската федерация по художествена гимнастика обяви назначаването на позицията старши треньор на ансамбъл - девойки, Жанина Иванова, а за помощник- треньор Елизабет Паисиева, за периода 2026 - 2027 г.

Ето и подробности за двете назначения:

С богата кариера както като състезателка, така и като треньор, Жанина Иванова е сред имената, които вдъхновяват следващото поколение в българската художествена гимнастика.

Бивша състезателка на клуб Левски, тя се е подготвяла под ръководството на легендарната Нешка Робева, с треньори Валентина Симеонова, Бранимира Маркова и Юлия Байчева. Петкратна държавна шампионка с ансамблите на Левски при девойки и жени, тя още тогава доказва своя дух на лидер и отдаденост към спорта.

В периода 2022 - 2025 г. като помощник - треньор на националния ансамбъл - девойки, Иванова изведе отбора до върхови постижения - двукратни абсолютни световни шампиони (2023 и 2025 г.) и европейски шампиони през 2023 г.

В последните години Жанина Иванова споделя своя опит и с националния отбор на Япония, утвърждавайки се като специалист с международно признание и стил, който съчетава дисциплина, емоция и съвършенство.

Елизабет Паисиева е бивш национален състезател по художествена гимнастика и дългогодишен треньор с международен опит. Кариерата ѝ в националния отбор започва едва на 14 години, а в следващите години тя представлява България на най-престижните форуми - шест европейски първенства, четири световни шампионата, две световни купи и Олимпийските игри в Атина 2004 и Пекин 2008.

След края на състезателната си кариера Елизабет посвещава опита си на треньорската професия. Работила е в едни от най-реномираните клубове във Франция и Норвегия, сред които AS Corbeil-Essonnes и Paris Centre, а в периода 2019-2024 г. е мениджър и старши треньор на националния отбор на Норвегия по художествена гимнастика.

Имената и на двете са символ на професионализъм, отдаденост и любов към спорта, които продължават да вдъхновяват младите гимнастички по света.

БФХГ им пожелава ползотворна работа с националния отбор на България!

#Жанина Иванова #Елизабет Паисиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Художествена гимнастика

Кристина Илиева: Вярвам, че ще постигнем целите, които сме си поставили
Кристина Илиева: Вярвам, че ще постигнем целите, които сме си поставили
България с четири медала от турнир по художествена гимнастика в Загреб България с четири медала от турнир по художествена гимнастика в Загреб
Чете се за: 01:25 мин.
Около 300 гимнастички участваха в турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги" Около 300 гимнастички участваха в турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"
Чете се за: 01:50 мин.
Три титли и общо пет медала за България от Балканското първенство по художествена гимнастика за девойки Три титли и общо пет медала за България от Балканското първенство по художествена гимнастика за девойки
Чете се за: 01:02 мин.
Илиана Раева: До една година ще имаме нова зала за художествена гимнастика Илиана Раева: До една година ще имаме нова зала за художествена гимнастика
Чете се за: 01:30 мин.
България спечели отборната титла на балканското по художествена гимнастика за девойки България спечели отборната титла на балканското по художествена гимнастика за девойки
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо" Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо"
Чете се за: 04:35 мин.
По света
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ