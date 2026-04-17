Желко Лукаич: Публиката беше нашият шести играч

Старши треньорът на Спартак Плевен Желко Лукаич остана доволен от успеха с 90:82 над Академик Бултекс 99 в мач от 31-вия кръг на Националната баскетболна лига, но не пропусна да отбележи и слабостите в представянето на своя тим.

"Публиката беше нашият шести играч“, коментира сръбският специалист, като подчерта подкрепата от трибуните като ключов фактор за крайния успех.

Лукаич призна, че в играта на отбора има още какво да се подобрява. По думите му, Спартак е допуснал редица грешки както в нападение, така и в защита, особено през първото полувреме. Той отчете и проблемите при противодействието на играта на съперника под коша, където домакините са срещнали затруднения срещу по-високите състезатели на Академик.

"Ще анализираме и атаката, умението играчите да се придвижват бързо и да разгадават ситуациите“, добави треньорът.

Наставникът на плевенчани изрази надежда, че тимът ще успее да изчисти грешките си до края на сезона и да се бори за по-предно класиране, като основната цел остава място в първата шестица.

Лукаич посочи още, че натовареният график затруднява тренировъчния процес и възможността за детайлен анализ, което също оказва влияние върху представянето на отбора.