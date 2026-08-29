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Жена е била затисната от АТВ в местност над Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Жена е била затисната от АТВ в местност над Смолян
Снимка: БТА
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Жена на 33 години е била затисната от АТВ в местност край Смолян, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Смолян. Инцидентът е станал днес следобед на горски път край Станевска махала.

Сигнал за инцидента е подаден от пътничка, возила се на преобърналото се АТВ. Возилото е отстранено от екип на пожарната. АТВ-то е регистрирано, уточниха от полицията.

Шофиралата АТВ-то е транспортирана към болница. Първите ѝ оплаквания са от болки в крака.

Жената е в добро състояние, няма видими сериозни травми, само охлузвания, движи свободно и крака, в който има болки, съобщиха от Спешното приемно отделение в Смолян. На пациентката се извършват изследвания и образна диагностика, за да се отхвърли рискът от други наранявания.

#затисната #АТВ #жена #Смолян

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