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Жена е с опасност за живота след удар от електрическа тротинетка в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: илюстративна
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26-годишна жена е в тежко състояние, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал вчера, малко след 9:00 часа, на ул. "Чаталджа", съобщиха от полицията.

По първоначални данни жената е вървяла в района на автобусна спирка, когато внезапно навлязла във велоалеята. Там тя била блъсната от електрическа тротинетка, управлявана от 45-годишен мъж.

В следствие на удара пешеходката е получила тежка травма на главата. Тя е настанена за лечение в бургаска болница с опасност за живота.

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