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Женският национален отбор по хандбал започва подготовка преди квалификациите за световното първенство с Италия

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Спорт
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В първия мач България е домакин на 22 октомври, реваншът е на 25 октомври във Фолоника.

Женският национален отбор по хандбал започва подготовка преди квалификациите за световното първенство с Италия
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Женският национален отбор по хандбал на България се събира тази неделя в Габрово преди квалификациите в зона Европа за световното първенство през 2027 година. Съперник на българският състав в първата фаза от квалификациите ще бъде тимът на Италия.

Двата отбора ще се срещнат в два мача на разменено гостуване. В първия България е домакин, а срещата ще се състои в новата зала в Кранево. Мачът предстои в четвъртък, 22 октомври, от 19:00 часа. Реваншът е в неделя, 25 октомври, от 20:00 часа във Фолоника.

Националките ще тренират в зала „Орловец“ в Габрово в неделя и понеделник, след което ще се отправят към Кранево, за да продължат подготовката си за първата среща, информираха от Българската федерация по хандбал на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.

Старши треньор на българския тим в двата предстоящи двубоя ще бъде Росица Бакърджиева. Тя ще разполага с група от 15 състезателки. На вратата се завръща опитната Екатерина Джукева. От испанския Елда идва Лора Сарандева, от италианското първенство Маринела Панайотова, в състава е и лидерката на шампиона Бяла - Лидия Ковачева.

Всички избранички на Росица Бакърджиева: Екатерина Джукева, Лидия Ковачева, Мелина Спасова, Стиляна Павлова, Лора Сарандева, Десислава Николова, Габриела Георгиева, Анджелина Пенчева, Кристина Миланова, Гергана Ефтимова, Маринела, Панайотова, Петя Василева, Мартина Тодорова, Стефани Петрова, Стела Скачкова.

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