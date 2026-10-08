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Женският тим на Славия ще разчита на националката Лидия Йохан Сиверио през следващия сезон

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Спорт
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В първия си мач от държавното първенство при дамите Славия 1913 ще посрещне Септември 97 в събота (10 октомври) от 18:00 часа в зала "Триадица" в София.

Женският тим на Славия ще разчита на националката Лидия Йохан Сиверио през следващия сезон
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Женският баскетболен тим на Славия ще разчита на българската националка до 18 години Лидия Йохан Сиверио през следващия сезон 2026/2027. Сиверио бе част от националния тим на България за девойке до 18 години, който зае осмо място на европейското първенство в Дивизия "В", което се проведе в Румъния през лятото.

В първия си мач от държавното първенство при дамите Славия 1913 ще посрещне Септември 97 в събота (10 октомври) от 18:00 часа в зала "Триадица" в София.

"Испанската баскетболна школа е в основата на развитието ѝ. Лидия преминава през ЕМБ Канделария и Адарева Тенерифе, където израства от подрастващите формации до участия в женските първенства LF2 и LF Challenge", написаха в социалните мрежи от лагера на "белите" по повод Лидия Йохан Сиверио.

"При представянето ѝ за сезон 2025/26 Адарева откроява силната ѝ игра един на един, бързината в прехода към атака и способността да защитава на различни позиции. Клубът отчита и средно 10,5 точки на мач в LF2 през предходния сезон - принос, с който Лидия заявява присъствието си в женския баскетбол още в ранна възраст. През 2026 година тя представя България на европейските първенства за девойки до 18 и жени до 20 години, Дивизия "B".

В Славия Лидия ще носи №24 и ще играе като атакуващ гард. С нея добавяме скорост в нападението, смелост в пробива и енергия в защита - съчетание, което обещава вълнуващи моменти за публиката ни. От канарските зали до нашата трибуна - време е да я подкрепим в черно и бяло. Добре дошла, Лидия", добавиха от баскетболен клуб Славия.

#БК Славия - жени

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