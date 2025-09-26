Женският волейболен тим на ЦСКА привлече бразилката Хелена Моники

ЦСКА ще стартира кампанията си в женското волейболно първенство с бразилска състезателка в редиците си. Това е Хелена Моники. 24-годишната Моники е висока 183 сантиметра и играе като посрещач. През миналия сезон е била част от израелския Апоел Кфар Шаба, а преди това е играла и във филипинския Галерис Хайрайзърс.

"Определено имам едно вълнение, сякаш пеперуди хвърчат в стомаха ми. Изключително се радвам, че съм тук и прегръщам с цялото си сърце това ново предизвикателство и опита, който очаквам да натрупам. Нямам търпение да започнат официалните мачове с екипа на ЦСКА", каза Моники за сайта на ВК ЦСКА.

"За мен е чест да бъда в такъв клуб. Невероятно е, защото това е най-успешният клуб в България. Чувала съм страхотни неща за ЦСКА и определено съм щастлива за избора си. Вече знам и от първо лице какво означава волейболът за всички, които са в отбора", добави тя.

Бразилката сподели още, че е приета много добре от съотборничките си в ЦСКА.

"Много съм впечатлена от работната етика, която показват момичетата и треньорите в отбора. Динамиката е висока, изискванията също. Радвам се на нови запознанства, а момичетата ме приеха наистина много топло, в момента изграждаме колектив. Смятам, че вече намерих и нови приятелки, но определено съм респектирана от всички", обясни Моники.

Тя заяви, че няма търпение сезонът да започне и тимът да постигне нещо значимо.