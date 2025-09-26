БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Чете се за: 01:22 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Женският волейболен тим на ЦСКА привлече бразилката Хелена Моники

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази
Женският волейболен тим на ЦСКА привлече бразилката Хелена Моники
Слушай новината

ЦСКА ще стартира кампанията си в женското волейболно първенство с бразилска състезателка в редиците си. Това е Хелена Моники. 24-годишната Моники е висока 183 сантиметра и играе като посрещач. През миналия сезон е била част от израелския Апоел Кфар Шаба, а преди това е играла и във филипинския Галерис Хайрайзърс.

"Определено имам едно вълнение, сякаш пеперуди хвърчат в стомаха ми. Изключително се радвам, че съм тук и прегръщам с цялото си сърце това ново предизвикателство и опита, който очаквам да натрупам. Нямам търпение да започнат официалните мачове с екипа на ЦСКА", каза Моники за сайта на ВК ЦСКА.

"За мен е чест да бъда в такъв клуб. Невероятно е, защото това е най-успешният клуб в България. Чувала съм страхотни неща за ЦСКА и определено съм щастлива за избора си. Вече знам и от първо лице какво означава волейболът за всички, които са в отбора", добави тя.

Бразилката сподели още, че е приета много добре от съотборничките си в ЦСКА.

"Много съм впечатлена от работната етика, която показват момичетата и треньорите в отбора. Динамиката е висока, изискванията също. Радвам се на нови запознанства, а момичетата ме приеха наистина много топло, в момента изграждаме колектив. Смятам, че вече намерих и нови приятелки, но определено съм респектирана от всички", обясни Моники.

Тя заяви, че няма търпение сезонът да започне и тимът да постигне нещо значимо.

"Основната ми цел е да остана здраво стъпила на земята и с много тренировки да допринеса за израстването на целия отбор", поясни състезателката.

#Хелена Моники #ВК ЦСКА - жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
2
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
3
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
4
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
5
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
6
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
6
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале

Още от: Волейбол

Гледайте Александър Николов във филма "Волейболно ДНК" на 28 септември по БНТ 1
Гледайте Александър Николов във филма "Волейболно ДНК" на 28 септември по БНТ 1
Мачът между Левски и ЦСКА открива мемориалния волейболен турнир „Борис Гюдеров“ в Перник Мачът между Левски и ЦСКА открива мемориалния волейболен турнир „Борис Гюдеров“ в Перник
Чете се за: 01:07 мин.
Алекс Николов отново недостижим на върха при топреализаторите на волейболния Мондиал Алекс Николов отново недостижим на върха при топреализаторите на волейболния Мондиал
Чете се за: 02:12 мин.
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България" Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
6940
Чете се за: 03:07 мин.
Гледайте Любо Ганев, Добрин Гьонов, Стоян Добрев и Симеон Щерев в "Арена спорт" Гледайте Любо Ганев, Добрин Гьонов, Стоян Добрев и Симеон Щерев в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха? След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?
Чете се за: 08:15 мин.

Водещи новини

Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за изграждането на стена срещу дронове
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
АПИ призова шофьорите да си предвидят повече време за пътуване по "Тракия" заради ремонтите АПИ призова шофьорите да си предвидят повече време за пътуване по "Тракия" заради ремонтите
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
"С канче се поливаме": Брезник остава "жаден", докога? "С канче се поливаме": Брезник остава "жаден", докога?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Тръмп: Изглежда имаме сделка за Газа
Чете се за: 02:20 мин.
По света
"Не идват на работа": Трети ден парламентът е блокиран от...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Белене – място на памет и уроци за Европа
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Страх от дронове в Дания: Засилват сигурността около обекти от...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ