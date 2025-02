Жителите на френския остров Реюнион се готвят за нов циклон

Жителите на френския остров Реюнион в Индийския океан вече усещат ефекта на циклона "Гаранс", предаде Франс прес.

Властите предупредиха обитателите на френската отвъдморска територия да не напускат домовете си, защото се очаква бурята да донесе пориви на вятъра със скорост от над 200 километра в час.

Префекът на Реюнион Патрик Латрон обяви, че в сила от днес сутринта влиза максималната степен на тревога - виолетова. Това означава, че не само жителите на острова не могат да излизат навън, но забрана за излизане има дори за службите за спешни действия и за силите на реда.

В началото на сутринта днес "Гаранс" се намираше на 90 километра от Реюнион и се очаква да го връхлети откъм север.

Face au cyclone Garance, j’appelle nos compatriotes réunionnais à la plus grande vigilance et au respect des consignes de sécurité. L’État est à vos côtés et nos forces mobilisées. Solidarité de la Nation.