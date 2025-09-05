БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жоао Алмейда спечели 13-ия етап на Вуелтата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Португалецът се справи с конкуренцията на Йонас Вингегор в напрегнатия финал на днешната надпревара в Англиру.

Жоао Алмейда
Снимка: БТА
Слушай новината

Жоао Алмейда спечели драматично 13-ия етап от Колоездачната обиколка на Испания. Португалецът се справи с конкуренцията на Йонас Вингегор в напрегнатия финал на днешната надпревара в Англиру.

Алмейда и Вингегор си оспорват първата позиция в генералното класиране, която до момента е за датчанина. Двамата оставиха останалите състезатели много зад тях в последните 5 километра от днешния планински етап. Жоао Алмейда се представи силно при изкачването и след това остана пред прекия си конкурент във финалния спринт.

"Това е нещо наистина специално, все още не мога да повярвам. Просто набрах темпото си отдолу и направих всичко възможно да победя. Двамата с Йонас бяхме на предела на силите ни. Чаках атаката му във всеки един момент", заяви 27-годишният Алмейда, който за първи път спечели етапна победа в тазгодишното издание на Вуелтата.

Португалският колоездач финишира за 4:54.15 часа след изминатите 202 километра, а Вингегор е с времето на победителя. Трети се нареди австралиецът Джей Хиндли.

В генералното класиране води Йонас Вингегор с 49:30.54 часа, а Алмейда изостава само с 46 секунди преди 14-ия етап - 135 километра от Аливес до Алто де ла Фарапона.

Обиколката на Испания завършва на 14 септември в Мадрид.

#Вуелта 2025 #Йонас Вингегор #Жоао Алмейда

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
3
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
4
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
5
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
6
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
5
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Още

Спортни новини 05.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.09.2025 г., 20:50 ч.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
7798
Чете се за: 02:42 мин.
Спортни новини 05.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 05.09.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 05.09.2025 г., 09:10 ч.
Никифорос Арваниту спечели 72-рото издание на Обиколката на България Никифорос Арваниту спечели 72-рото издание на Обиколката на България
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 04.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 04.09.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:32 мин.
Голям шлем
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година? Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ