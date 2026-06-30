Жоао Феликс: На световното първенство пристигнах с най-голямото самочувствие в кариерата си

Жоао Феликс заяви, че никога не е бил по-уверен в собствените си възможности, след като се превърна в ключова фигура за Португалия на Световното първенство. След като остана неизползвана резерва в първия мач на „мореплавателите“, офанзивният футболист намери място сред титулярите в следващите две срещи и помогна на тима да си осигури място във фазата на елиминациите.

Португалците реагираха по впечатляващ начин след равенството с ДР Конго, разгромявайки Узбекистан с 5:0, а селекционерът Роберто Мартинес заложи именно на Феликс вместо Бернардо Силва в стартовия състав.

Силният сезон на 26-годишния футболист с екипа на Ал Насър също е изиграл важна роля за възраждането му. През кампанията той реализира 26 гола и направи 19 асистенции, превръщайки се в един от основните фактори за шампионската титла на клуба и заслужавайки приза за най-полезен играч в първенството.

"Този сезон беше изключително важен за мен. Жорже Жезуш ми помогна много, даде ми ценни съвети и ми върна увереността. Чувствам се много по-подготвен и разбирам много по-добре играта, движенията и ключовите моменти в мача. Без съмнение сега се чувствам по-добре от всякога и пристигнах на Световното първенство с най-голямото самочувствие в кариерата си“, заяви Феликс.

Португалският национал отличи и партньорството си с Кристиано Роналдо, с когото играе заедно и на клубно ниво.

"Една година рамо до рамо е достатъчно време, за да опознаеш отлично съотборника си. Знам какво харесва Кристиано, той знае къде обичам да получавам топката и това е голямо предимство за нас. Мисля, че изградихме много добро взаимодействие“, коментира атакуващият футболист.

Феликс призна, че ключът към добрата му форма е връщането на любимата му позиция зад централния нападател.

"През целия сезон играех на позицията, на която се чувствам най-добре и където мога да бъда най-полезен. Жорже Жезуш разбра това и ми даде свободата да покажа качествата си. Именно това ми помогна да си върна увереността и най-добрата форма“, допълни португалецът.

На 1/16-финалите Португалия ще се изправи срещу Хърватия в опит да продължи похода си към световната титла.