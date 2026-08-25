Жоао Фонсека няма да участва на US Open

Бразилецът Жоао Фонсека няма да участва на последния за годината турнир от Големия шлем – Откритото първенство на САЩ. 20-годишният тенисист трябваше да бъде сред поставените в Ню Йорк, но се оттегли заради контузия в коремната област.

Проблемът се прояви по-рано през месеца на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Фонсека започна с победа над Ботик ван де Зандсхулп, но впоследствие се отказа преди двубоя си от третия кръг.

След направените изследвания и започналото лечение бразилецът е преценил, че няма да успее да се възстанови навреме за US Open.

„След като преминах тестове и започнах лечение на коремната си област, на мен и на отбора ми стана ясно, че ми трябва повече време, за да се възстановя напълно и да мога да се състезавам на високо ниво. За съжаление, това означава, че няма да мога да играя на Откритото първенство на САЩ“, написа Фонсека в Instagram.

„Това не беше лесно решение, тъй като този турнир е специален за мен. Ще продължим да работим, за да се върна възможно най-скоро“, добави младият тенисист.

Фонсека дебютира в основната схема на US Open през миналата година. Тогава той победи Миомир Кецманович в първия кръг, но във втория отстъпи пред Томаш Махач.