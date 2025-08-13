Жоел Арате: Момчетата влагат душа и сърце в подготовката

Много съм доволен от начина, по който протича подготовката. Момчетата влагат душа и сърце в тренировките“. Това каза старши треньорът на националния ни отбор за мъже Жоел Арате относно лагера, който вече няколко седмици провеждат боксьорите на базата в „Дианабад“.

Българите се готвят за предстоящото световно първенство в Ливърпул, което ще се проведе от 4 до 14 септември. Това ще е първият шампионата на планетата, който се организира под егидата на World boxing и е част от пътя, по който всеки боксьор трябва да премине, за да стигне до Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

„Подготовката върви много добре. Всички момчета са здрави и показват отлична форма. Доволен съм от начина, по който се влагат в тренировките – концентрирани и мобилизирани са. Съвсем скоро ще имаме възможност да покажем и в по-реална обстановка докъде сме стигнали в развитието си. В края на седмицата очакваме боксьори от шест държави, с които да правим спаринги. В София на лагер ще дойдат националите на Австрия, Гърция, Косово, Франция и Хърватска, с които взаимно ще си помогнем по пътя към Ливърпул“, заяви треньорът на националите ни Жоел Арате.

„Благодаря на ръководството на федерацията, на президента Красимир Инински и на Министерството на спорта за условията, които имаме. Благодаря и на медиите, които не спират да ни отразяват и подкрепят“, добави още специалистът.