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Жозе Моуриньо: Понякога губиш и не знаеш защо

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Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
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Португалецът защити представянето на Реал Мадрид след поражението от Бетис, застана зад Килиан Мбапе след пропуснатата дузпа и разкритикува поведението на домакините

Жозе Моуриньо: Понякога губиш и не знаеш защо
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо трудно намери обяснение за поражението с 0:1 при гостуването на Бетис. Португалецът остана доволен от представянето на своя отбор и заяви, че според него „белите“ са направили достатъчно, за да спечелят срещата.

"Мисля, че отборът изигра страхотен мач. Понякога губиш и не знаеш защо, не знаеш как да го обясниш. Бяхме много доминиращи, централните ни защитници контролираха абсолютно всичко, имахме много офанзивна игра и много положения. Ако мачът беше завършил наравно, щяхме да си тръгнем разочаровани, защото направихме повече. Представете си тогава как се чувстваме след загубата“, коментира Моуриньо.

Специалистът похвали младия Еспи, който се появи от резервната скамейка и успя да прати топката във вратата, но попадението му не беше признато.

"Той влезе за 10-15 минути и отбеляза фантастичен гол, който след това беше отменен. Не знам дали имаше засада. Той е важен футболист за нас. Има голям потенциал и ще става все по-добър, защото е скромен, работи здраво и иска да се учи. Не бих могъл да бъда по-доволен от него“, заяви португалецът.

Моуриньо призна, че едно от най-трудните му решения е било да замени Арда Гюлер. Турският национал е бил сред най-силните футболисти на Реал Мадрид, но жълтият му картон е принудил треньора да реагира.

"Беше много трудно да сменя Арда, защото играеше много добре. Но футболистите на Бетис са по-хитри в подобни ситуации. Играчите на Реал Мадрид са чисти, наивни. Арда направи едно малко нарушение и получи жълт картон, а след това вече го преследваха. Имах усещането, че е изложен на риск и затова трябваше да го извадя“, обясни той.

Моуриньо подчерта, че останалите промени също не са били продиктувани от недоволство от представянето на отбора. Включването на Трент Александър-Арнолд е било свързано с желанието му да промени взаимодействието с Диоманде, а Еспи е трябвало да даде допълнително присъствие в наказателното поле и да освободи пространства за Килиан Мбапе.

Португалецът отказа да дава категорична оценка за спорните съдийски решения, тъй като не е изгледал повторенията. Все пак той изрази недоволство от критерия при показването на жълти картони.

"Харесва ми, когато съдията оставя играта да върви. Това винаги ми допада. Не ми хареса обаче критерият за картоните през първото полувреме. Бетис се прибра без жълт картон, а бедният Арда, който просто иска да играе футбол, имаше такъв. Но след загуба няма да кажа, че сме паднали заради един жълт картон“, заяви Моуриньо.

Треньорът на Реал Мадрид отправи и критика към начина, по който част от футболистите на Бетис са реагирали при нарушения.

"Имаше едно момче пред нашата скамейка, което изглеждаше сякаш умира. Аз вече си мислех, че ще идва линейка, но накрая линейка нямаше. Когато играеш срещу отбори с подобна култура и манталитет, това е фактор срещу теб“, каза португалецът.

Въпреки разочарованието Моуриньо отказа да отправи критики към своите футболисти.

"Нямам какво да упрекна в отношението на нито един от тях. Всички дадоха всичко. Заслужавахме да спечелим, но това, че заслужаваш, не ти носи точки. Поздравления за Бетис – играха за равенство, а удариха джакпота“, добави той.

Моуриньо застана твърдо и зад Килиан Мбапе след пропуснатата от французина дузпа.

"Когато един от нас отива да изпълни дузпата, всички отиваме заедно с него“, категоричен беше треньорът.

Португалецът уточни още, че принудителната смяна на Марк Кукурея е била заради крампи, а не заради по-сериозна травма.

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#ФК Реал Бетис #ФК Реал Мадрид # Жозе Моуриньо

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